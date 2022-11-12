Названа новая столица Херсонской области

Административной столицей Херсонской области станет город Геническ, сообщает РИА Новости.

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Данное решение будет носить временный характер, заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин. Сейчас в населенном пункте сосредоточены все основные органы власти.

Геническ находится на юге Херсонской области, на берегу Азовского моря около Арабатской стрелки. Является курортным и портовым городом. Административная столица Херсонской области — город Херсон — располагается на правом берегу Днепра.

11 ноября Министерство обороны России заявило, что завершилась переброска войск из Херсона. Ведомство отметило, что все российские военнослужащие вместе с техникой переправились через Днепр, а потерь личного состава и вооружений допущено не было. Всего на левый берег выведено более 30 тысяч российских военных, а также около 5 тысяч единиц военной техники и вооружения. После этого военные заняли заранее подготовленные рубежи.

После занятия Херсона войсками Украины боевые действия не будут замораживаться, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.