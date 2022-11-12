Американцы выступили против Байдена

Большинство голосовавших на промежуточных выборах в Конгресс США американцев выступили против того, чтобы действующий глава государства Джо Байден баллотировался на второй президентский срок. Об этом сообщает обозреватель CNN Крис Силлица.

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По данным национального экзитпола, 67 процентов проголосовавших на прошедших выборах избирателей заявили, что не хотят участия Байдена в президентской гонке, которая состоится в 2024 году. Лишь 30 процентов респондентов поддержали его выдвижение, пишет Силлица. Он указал, что 90 процентов американцев, причисляющих себя к сторонникам республиканцев, высказались против переизбрания Байдена. Среди демократов подобного мнения придерживаются 38 процентов опрошенных, говорится в публикации.

Причиной подобного отношения американцев является преклонный возраст действующего американского лидера, поясняет Силлица. В ноябре ему исполнится 80 лет, а после президентских выборов ему будет 82 года. Соответственно, к концу потенциального второго срока Байдену исполнится 86 лет.

Ранее глава США заявил о своем намерении принять окончательное решение относительно выдвижения своей кандидатуры на второй срок в начале 2023 года.