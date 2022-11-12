В Херсонской области объяснили отсутствие угроз для Северо-Крымского канала

В настоящее время отсутствует угроза для работы Северо-Крымского канала, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимира Леонтьева.

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По его словам, сооружение спроектировано так, чтобы вода за счет перепада высот «шла» самотеком в Крым.

В 2014 году украинские власти перекрыли воду, которая поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу, обеспечивающему на тот момент 90 процентов потребностей жителей полуострова. После этого предприятия и граждане региона получали воду из местных источников. Критической ситуация стала в 2020 году, поскольку дефицит осадков и малоснежная зима привели к засухе.

Симферополь перешел на водоснабжение из подземных источников, а в крупных городах ввели графики подачи питьевой воды населению. Ситуация нормализовалась летом 2021 года, когда на Крым обрушились ливни.