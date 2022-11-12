В Херсонской области объяснили отсутствие угроз для Северо-Крымского канала

В настоящее время отсутствует угроза для работы Северо-Крымского канала, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимира Леонтьева.
По его словам, сооружение спроектировано так, чтобы вода за счет перепада высот «шла» самотеком в Крым.
В 2014 году украинские власти перекрыли воду, которая поступала в Крым по Северо-Крымскому каналу, обеспечивающему на тот момент 90 процентов потребностей жителей полуострова. После этого предприятия и граждане региона получали воду из местных источников. Критической ситуация стала в 2020 году, поскольку дефицит осадков и малоснежная зима привели к засухе.
Симферополь перешел на водоснабжение из подземных источников, а в крупных городах ввели графики подачи питьевой воды населению. Ситуация нормализовалась летом 2021 года, когда на Крым обрушились ливни.
В ходе специальной военной операции России на Украине Северо-Крымский канал в Херсонской области был разблокирован. Власти полуострова сообщили, что проблема дефицита воды в регионе утратила актуальность. Вода поступает в прежнем режиме.