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24 минуты назад

Макрон обратился к Украине в связи с возвращением Херсона

Елена Прошина

Французский лидер Эмманюэль Макрон поздравил власти Украины с возвращением Херсона, сообщает «Московский комсомолец».

Макрон обратился к Украине в связи с возвращением Херсона
Фото: ТАССТАСС

Он назвал это важным шагом к полному восстановлению суверенных прав бывшей советской республики. Глава государства заявил, что Париж и дальше будет поддерживать «украинцев и украинок».

11 ноября Министерство обороны России заявило, что завершилась переброска войск из Херсона. Ведомство отметило, что все российские военнослужащие вместе с техникой переправились через Днепр, а потерь личного состава и вооружений допущено не было. Всего на левый берег выведено более 30 тысяч российских военных, а также около 5 тысяч единиц военной техники и вооружения. После этого военные заняли заранее подготовленные рубежи.

После занятия Херсона войсками Украины боевые действия не будут замораживаться, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Как заявил командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин, отвод военных нужен для того, чтобы они не оказались отрезанными из-за диверсий на Каховской ГЭС. Позже ВСУ нанесли удар по пригороду Новой Каховки, в результате чего были разрушены жилые дома, автомобили и линии электропередач.

В мире,Эмманюэль Макрон,Алексей Данилов,Сергей Суровикин,Минобороны России,
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