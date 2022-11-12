Макрон обратился к Украине в связи с возвращением Херсона

Французский лидер Эмманюэль Макрон поздравил власти Украины с возвращением Херсона, сообщает «Московский комсомолец».

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Он назвал это важным шагом к полному восстановлению суверенных прав бывшей советской республики. Глава государства заявил, что Париж и дальше будет поддерживать «украинцев и украинок».

11 ноября Министерство обороны России заявило, что завершилась переброска войск из Херсона. Ведомство отметило, что все российские военнослужащие вместе с техникой переправились через Днепр, а потерь личного состава и вооружений допущено не было. Всего на левый берег выведено более 30 тысяч российских военных, а также около 5 тысяч единиц военной техники и вооружения. После этого военные заняли заранее подготовленные рубежи.

После занятия Херсона войсками Украины боевые действия не будут замораживаться, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.