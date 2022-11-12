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59 минут назад

Бэнкси приехал на Украину

Lenta.ru

Анонимный британский художник Бэнкси приехал на Украину. Соответствующую запись он опубликовал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бэнкси создал новый рисунок на Украине
Фото: Бэнкси Бэнкси

Он нарисовал граффити на частично разрушенном доме в селе Бородянка Киевской области. На стене многоэтажки изображена девочка-акробат, стоящая на руках и балансирующая на куске бетона.

Бэнкси

В июне в Бородянке побывал премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Он посетил этот населенный пункт после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Найдено предполагаемое граффити Бэнкси в честь Елизаветы II

9 ноября в Киев приехал актер Шон Пенн. Артист встретился с Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар». По словам Зеленского, она будет находиться на Украине до окончания специальной военной операции.

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