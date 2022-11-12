Бэнкси создал новый рисунок на Украине

Анонимный британский художник Бэнкси приехал на Украину. Соответствующую запись он опубликовал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Бэнкси Бэнкси

Он нарисовал граффити на частично разрушенном доме в селе Бородянка Киевской области. На стене многоэтажки изображена девочка-акробат, стоящая на руках и балансирующая на куске бетона.

Бэнкси

В июне в Бородянке побывал премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Он посетил этот населенный пункт после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.