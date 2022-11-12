В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

В Китае обвинили Пелоси в нанесении ущерба международной репутации США

Lenta.ru

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси нанесла урон международной репутации страны своими высказываниями о климатическом кризисе. Такую точку зрения высказало китайское издание Global Times (GT).

В Китае обвинили Пелоси в нанесении ущерба международной репутации США
Фото: ТАССТАСС

В публикации говорится, что американский президент Джо Байден во время выступления на Конференции ООН по изменению климата COP27 столкнулся с международной аудиторией, которая убедилась, что нельзя полагаться на США в выполнении обещаний. Недоверие возникло после заявления Пелоси на глобальном климатическом саммите ООН о разногласии по климатическому кризису между партиями.

«Высказывания Пелоси нанесли ущерб международной репутации США, но ее это не волнует. Похоже, она готова на все, чтобы укрепить политическую власть демократов», — считает профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

Он уточнил, что спикер выступила с критикой республиканцев еще до окончательного подведения итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

В мире,Джозеф Байден,Демократическая партия США,Республиканская партия США,Конгресс США,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители