В Китае обвинили Пелоси в нанесении ущерба международной репутации США

В публикации говорится, что американский президент Джо Байден во время выступления на Конференции ООН по изменению климата COP27 столкнулся с международной аудиторией, которая убедилась, что нельзя полагаться на США в выполнении обещаний. Недоверие возникло после заявления Пелоси на глобальном климатическом саммите ООН о разногласии по климатическому кризису между партиями.