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41 минуту назад

Proletären: Швеция попала в ловушку НАТО

Елена Прошина

Швеции не нужно членство в НАТО, это страна нужна альянсу, чтобы разместить на ее территории военные базы и ядерное оружие. С таким заявлением выступила шведская газета Proletären.

В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Теперь за завесой тумана и паникерства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность», — говорится в тексте.

И она заключается, по мнению автора материала, в том, что членство Швеции в НАТО нужно прежде всего не самой стране, а альянсу, который не позволит ей избежать размещения на своей территории их военных баз и ядерного оружия. Тем самым Стокгольм полностью лишится своего нейтрального статуса и «передаст свой суверенитет хозяевам в Вашингтоне». И ответственность за это лежит на социал-демократах, отметили в Proletären.

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Автор статьи обратил внимание на то, что в Швеции неоднократно заявляли, что не станут размещать на территории страны ни постоянные базы альянса, ни ядерное оружие по примеру Дании и Норвегии, которые также подчеркивали, что не сделают этого. Однако эти «отговорки» не помогли Осло и Копенгагену, которым в конечном итоге пришлось согласиться с США и построить военные базы НАТО на своей территории, подчеркивается в Proletären.

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