В Швеции заявили о попадании в ловушку НАТО

Швеции не нужно членство в НАТО, это страна нужна альянсу, чтобы разместить на ее территории военные базы и ядерное оружие. С таким заявлением выступила шведская газета Proletären.

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«Теперь за завесой тумана и паникерства о том, что Россия якобы хочет напасть на Швецию, обнажается реальность», — говорится в тексте.

И она заключается, по мнению автора материала, в том, что членство Швеции в НАТО нужно прежде всего не самой стране, а альянсу, который не позволит ей избежать размещения на своей территории их военных баз и ядерного оружия. Тем самым Стокгольм полностью лишится своего нейтрального статуса и «передаст свой суверенитет хозяевам в Вашингтоне». И ответственность за это лежит на социал-демократах, отметили в Proletären.