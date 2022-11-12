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53 минуты назад

Власти заверили в отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала

Lenta.ruиещё 3

Никакой угрозы для работы Северо-Крымского канала сейчас нет. В этом РИА Новости заверил глава администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев.

Власти заверили в отсутствии угрозы для Северо-Крымского канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чиновник объяснил, что канал был спроектирован и построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым.

При этом 20 октября Леонтьев сообщал, что в случае прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции подача воды по Северо-Крымскому каналу прекратится. По его словам, если будет прорвана ГЭС, то «на много лет вперед» полуостров останется без воды.

В 2014 году назад Украина перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области. При проведении спецоперации российская армия освободила гидротехнический узел.

В мире,Крым наш,Владимир Леонтьев,
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