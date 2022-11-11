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34 минуты назад

Макрон заявил о том, что развивающиеся страны упрекают Запад в двойных стандартах

Газета.Ru

Многие страны "глобального Юга" (развивающиеся – прим. ред.) упрекают западные государства в двойных стандартах при принятии решений о введении санкций. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит ТАСС.

Макрон рассказал об упреках развивающихся стран в адрес Запада
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Во многих странах [Глобального] Юга упрекают Европу и США в двойных стандартах, когда речь идет об универсализме", - сказал Макрон.

По его словам, критика развивающихся стран заключаются в том, что Европа и США "не думают об универсализме, когда принимают решения о санкциях, которые их затрагивают".

"Надо думать о том, как построить универсализм без европоцентризма", — подчеркнул французский президент.

Французский лидер отметил, что проблемы изменения климата, международного неравенства, обеспечения защиты биоразнообразия, финансирования наиболее уязвимых экономик, продовольственной безопасности, а также ряд других не получится решить без международного сотрудничества.

"Универсализм — единственная возможность решить эти проблемы", - добавил он.

Ранее издание The Nation писало, что специальная военная операция России на Украине открыла два сейсмических разлома в мировой политике.

В мире,Эммануэль Макрон,
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