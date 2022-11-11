Макрон рассказал об упреках развивающихся стран в адрес Запада

Многие страны "глобального Юга" (развивающиеся – прим. ред.) упрекают западные государства в двойных стандартах при принятии решений о введении санкций. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит ТАСС.
"Во многих странах [Глобального] Юга упрекают Европу и США в двойных стандартах, когда речь идет об универсализме", - сказал Макрон.
По его словам, критика развивающихся стран заключаются в том, что Европа и США "не думают об универсализме, когда принимают решения о санкциях, которые их затрагивают".
"Надо думать о том, как построить универсализм без европоцентризма", — подчеркнул французский президент.
Французский лидер отметил, что проблемы изменения климата, международного неравенства, обеспечения защиты биоразнообразия, финансирования наиболее уязвимых экономик, продовольственной безопасности, а также ряд других не получится решить без международного сотрудничества.
"Универсализм — единственная возможность решить эти проблемы", - добавил он.
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