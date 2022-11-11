В США предупредили о последствиях отказа Украины от переговоров с Россией

Профессор Мичиганского университета Джон Чорчиари предупредил о последствиях отказа Украины от начала переговоров с Россией. Его слова приводит издание Newsweek.

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Он пояснил, что Евросоюзу (ЕС) становится проблематично согласовывать выделение финансовой помощи Киеву, поскольку страны Центральной Европы начинают выступать против выделения новых средств Украине.

«Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора», — указал Чорчиари. По его словам, поддержка Киева становится обременительной для ЕС.

Ранее в ЕС призвали правительство Украины самостоятельно принять решение о прекращении огня. Уточнялось, что члены ЕС полагают, что Киев должен определить момент начала переговоров.