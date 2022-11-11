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18 минут назад

В США предупредили о последствиях отказа Украины от переговоров с Россией

Lenta.ru

Профессор Мичиганского университета Джон Чорчиари предупредил о последствиях отказа Украины от начала переговоров с Россией. Его слова приводит издание Newsweek.

В США предупредили о последствиях отказа Украины от переговоров с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что Евросоюзу (ЕС) становится проблематично согласовывать выделение финансовой помощи Киеву, поскольку страны Центральной Европы начинают выступать против выделения новых средств Украине.

«Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора», — указал Чорчиари. По его словам, поддержка Киева становится обременительной для ЕС.

Ранее в ЕС призвали правительство Украины самостоятельно принять решение о прекращении огня. Уточнялось, что члены ЕС полагают, что Киев должен определить момент начала переговоров.

В МИД заявили о готовности к диалогу по Украине без предварительных условий

Однако власти США и лидеры стран ЕС усомнились в скором начале мирных переговоров между Украиной и Россией. По мнению чиновников западных стран, обе стороны конфликта уверены в том, что продолжение боевых действий усилит их позиции.

В мире,Правительство Украины,ЕС,
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