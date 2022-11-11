В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению. Днем тревогу объявляли в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

В ночь с 10 на 11 ноября воздушная тревога уже объявлялась в шести областях Украины — Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской, а также на контролируемых властями Киева частях Запорожской и Херсонской областей.