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46 минут назад

В Днепропетровской и Харьковских областях объявлена воздушная тревога

News.ru

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению. Днем тревогу объявляли в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях.

В двух областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ночь с 10 на 11 ноября воздушная тревога уже объявлялась в шести областях Украины — Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Полтавской, а также на контролируемых властями Киева частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что банковскую систему Украины готовят к полному отключению электричества. Во внутренних документах Национального банка Украины описываются сценарии отсутствия стабильного обеспечения городов и регионов страны электроэнергией на срок от нескольких дней до месяца. Циркуляр предназначается для системно важных банков, в число которых в настоящее время входит 14 структур.

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