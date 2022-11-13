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39 минут назад

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

RT на русскомиещё 14

В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и Киевской области.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Отмечается, что тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях страны.

Также тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога.

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