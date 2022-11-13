В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и Киевской области.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Отмечается, что тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской областях страны.

Также тревога прозвучала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.