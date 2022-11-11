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1 час назад

Зеленский выступил с заявлением по Херсону

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением по Херсону. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский выступил с заявлением по Херсону
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"По состоянию на текущий момент наши защитники находятся на подступах к городу. Но спецподразделения уже в городе", — заявил Зеленский.

Ранее The Washington Post сообщал о том, что США в конфиденциальном порядке призывали Киев продемонстрировать готовность к переговорам.

"Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров", — сказал один американский чиновник, который, как и другие, опрошенные для этого доклада, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные разговоры между Вашингтоном и Киевом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Переход российских войск через Днепр показали на видео

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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