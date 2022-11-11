Зеленский выступил с заявлением по Херсону

"Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров", — сказал один американский чиновник, который, как и другие, опрошенные для этого доклада, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные разговоры между Вашингтоном и Киевом.