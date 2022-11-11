Шольц дал обещание Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Немецкий лидер пообещал продолжить поддерживать Киев в конфликте с Россией, сообщили в кабмине ФРГ.

Шольц в беседе с Зеленским заявил, что ФРГ поддержит Украину с учетом текущих приоритетов в области энергетической инфраструктуры и ПВО, следует из сообщения на сайте правительства Германии. Также главы государств выступили за продление зернового соглашения.