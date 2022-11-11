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29 минут назад

Канцлер ФРГ Шольц пообещал продолжить помогать Киеву в конфликте с Россией

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцом. Немецкий лидер пообещал продолжить поддерживать Киев в конфликте с Россией, сообщили в кабмине ФРГ.

Шольц дал обещание Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шольц в беседе с Зеленским заявил, что ФРГ поддержит Украину с учетом текущих приоритетов в области энергетической инфраструктуры и ПВО, следует из сообщения на сайте правительства Германии. Также главы государств выступили за продление зернового соглашения.

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Как по итогам телефонного разговора Зеленский отметил, что они обсудили ситуацию на поле боя и согласовали позиции накануне саммита G20. Запад продолжает оказывать помощь Украине в борьбе с РФ, поставляя вооружение и консультантов.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
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