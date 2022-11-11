Ассирийский патриарх Мар Ава III впервые посетил Россию

Глава Ассирийской церкви Востока католикос-патриарх Мар Ава III в пятницу впервые прибыл в Россию, в первый день своего визита он поклонился мощам блаженной Матроны Московской. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Фото: www.acoe.ru www.acoe.ru

"Это первый официальный визит Его Святейшества в пределы Русской православной Церкви", - говорится в сообщении.

По информации патриархии, патриарха Мар Аву III на время его пребывания в Москве разместили на территории Покровского женского монастыря. "Состоялось поклонение честным мощам блаженной Матроны Московской, осмотр храмов и строений обители, а также знакомство с деятельностью монастырского приюта для девочек", - сообщается в пресс-релизе.

В программе визита, который продлится до 16 ноября, запланированы встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием, представителями российского руководства, посещение храмов и монастырей Москвы и учебных заведений РПЦ.

По информации патриархии, к Ассирийской церкви принадлежит около 400 тыс. человек, большинство из которых проживает в диаспоре. В последнее десятилетие число ее членов в эмиграции существенно возросло по причине вынужденного оттока верующих со своей исторической родины - из Ирака и Сирии. Ассирийцы, как и другие христианские народы Ближнего Востока, подверглись жестокому преследованию со стороны террористических организаций и экстремистских сил.