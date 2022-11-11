В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Ассирийский патриарх Мар Ава III впервые посетил Россию

ТАСС

Глава Ассирийской церкви Востока католикос-патриарх Мар Ава III в пятницу впервые прибыл в Россию, в первый день своего визита он поклонился мощам блаженной Матроны Московской. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Ассирийский патриарх Мар Ава III впервые посетил Россию
Фото: www.acoe.ruwww.acoe.ru

"Это первый официальный визит Его Святейшества в пределы Русской православной Церкви", - говорится в сообщении.

По информации патриархии, патриарха Мар Аву III на время его пребывания в Москве разместили на территории Покровского женского монастыря. "Состоялось поклонение честным мощам блаженной Матроны Московской, осмотр храмов и строений обители, а также знакомство с деятельностью монастырского приюта для девочек", - сообщается в пресс-релизе.

В программе визита, который продлится до 16 ноября, запланированы встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Антонием, представителями российского руководства, посещение храмов и монастырей Москвы и учебных заведений РПЦ.

По информации патриархии, к Ассирийской церкви принадлежит около 400 тыс. человек, большинство из которых проживает в диаспоре. В последнее десятилетие число ее членов в эмиграции существенно возросло по причине вынужденного оттока верующих со своей исторической родины - из Ирака и Сирии. Ассирийцы, как и другие христианские народы Ближнего Востока, подверглись жестокому преследованию со стороны террористических организаций и экстремистских сил.

В России, а также в ближнем зарубежье проживает несколько десятков тысяч ассирийцев, в основном потомков переселенцев начала прошлого столетия из бывшей Османской империи.

В мире,Патриарх Кирилл,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители