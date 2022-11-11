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57 минут назад

Швеция не намерена размещать у себя ядерное оружие

Елена Прошина

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм не даст НАТО разместить у себя ядерное оружие после вступления страны в альянс. Его слова приводит URA.RU со ссылкой на агентство TT.

МИД Швеции высказался о размещении ядерного оружия в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Швеция не собирается выступать с заявлениями по поводу хранения у себя ядерного оружия каким-либо способом», — сказал Билльстрем.

По его словам, позиция Стокгольма в отношении этого вопроса является умеренной и не подлежит никаким оговоркам. При этом Билльстрем отметил, что до выступления с односторонней декларацией того же формата, что и Дания и Норвегия, о неразмещении у себя ядерного оружия, Швеция должна завершить процесс вступления в НАТО.

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Напомним, что Стокгольм подал заявку на вступление в альянс вместе с Хельсинками 18 мая. На данный момент большинство стран-членов НАТО поддержали это решение. Однако Турция выступила против.

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