МИД Швеции высказался о размещении ядерного оружия в стране

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм не даст НАТО разместить у себя ядерное оружие после вступления страны в альянс. Его слова приводит URA.RU со ссылкой на агентство TT.
«Швеция не собирается выступать с заявлениями по поводу хранения у себя ядерного оружия каким-либо способом», — сказал Билльстрем.
По его словам, позиция Стокгольма в отношении этого вопроса является умеренной и не подлежит никаким оговоркам. При этом Билльстрем отметил, что до выступления с односторонней декларацией того же формата, что и Дания и Норвегия, о неразмещении у себя ядерного оружия, Швеция должна завершить процесс вступления в НАТО.
Напомним, что Стокгольм подал заявку на вступление в альянс вместе с Хельсинками 18 мая. На данный момент большинство стран-членов НАТО поддержали это решение. Однако Турция выступила против.