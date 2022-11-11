МИД Швеции высказался о размещении ядерного оружия в стране

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Стокгольм не даст НАТО разместить у себя ядерное оружие после вступления страны в альянс. Его слова приводит URA.RU со ссылкой на агентство TT.

По его словам, позиция Стокгольма в отношении этого вопроса является умеренной и не подлежит никаким оговоркам. При этом Билльстрем отметил, что до выступления с односторонней декларацией того же формата, что и Дания и Норвегия, о неразмещении у себя ядерного оружия, Швеция должна завершить процесс вступления в НАТО.