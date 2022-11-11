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1 час назад

Офис Зеленского сообщил, что Украина выстроила около 3 км стены на границе с Белоруссией

ТАССиещё 2

Украина выстроила около 3 км железобетонного забора на границе с Белоруссией в Волынской области. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Украина начала строить стену на границе с Белоруссией
Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo/2609t.me/tymoshenko_kyrylo/2609

"[На севере Украины] строят стену на границе с Белоруссией. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой - это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.

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По его словам, аналогичные работы ведутся в Житомирской и Ровненской областях. "Возводят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией России", - добавил он.

28 октября представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял, что украинская сторона усилила инженерное обустройство, оборонительные позиции и минирование территории на границе с Белоруссией.

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Идея возведения "стены" на украинских границах не нова. В 2014 году занимавший в то время пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк вышел с инициативой проекта "Стена", представив его как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. километров. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако сроки продлили сначала до 2018 года, затем - до 2021, а потом - до 2025 года. В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен (около $623 тыс.) при реализации проекта "Стена", в 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.

По данным Госпогранслужбы, с 2015 года по 2021 год из государственного бюджета Украины на строительство "Стены" было потрачено 2,437 млрд гривен ($86 млн). В ходе выполнения проекта по состоянию на май 2021 года было обустроено 403 км противотанковых рвов, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали "Егоза".

В мире,Кирилл Тимошенко,Андрей Демченко,Арсений Яценюк,
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