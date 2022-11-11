Украина начала строить стену на границе с Белоруссией

"[На севере Украины] строят стену на границе с Белоруссией. Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой - это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом, уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале .

Идея возведения "стены" на украинских границах не нова. В 2014 году занимавший в то время пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк вышел с инициативой проекта "Стена", представив его как линию фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тыс. километров. Планировалось, что работы будут завершены за шесть месяцев, однако сроки продлили сначала до 2018 года, затем - до 2021, а потом - до 2025 года. В марте 2016 года следователи Национального антикоррупционного бюро Украины возбудили уголовное дело по факту хищения 16,7 млн гривен (около $623 тыс.) при реализации проекта "Стена", в 2017 году были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме.