Vice: республиканцы устроили демократам "кровавую баню" на выборах во Флориде

Победу представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в штате Флорида можно сравнить с "кровавой баней", которую республиканцы устроили демократам. Об этом изданию Vice рассказала кандидат от демократов в Палату представителей Флориды Анна Эскамани.

"Это была настоящая кровавая баня", - сказала Эскамани, которая избиралась в нижнюю палату конгресса штата от города Орландо и стала одной из немногих представителей от демократов в палате представителей Флориды.

"Нам надрали задницы. Я не ожидала, что республиканцы выиграют с двузначным перевесом. Теперь мы красный штат", - сказала в беседе с Vice бывший главный финансист Флориды Алекс Синк.

По результатам прошедших 8 ноября промежуточных выборов, республиканцам удалось впервые за 150 лет заполучить большинство мест во всех законодательных органах Флориды. На пост губернатора штата был переизбран Рон Десантис. В сенат от штата прошел Марко Рубио. Накануне Рубио заявил, что президент США Джо Байден и демократы станут еще безумнее после промежуточных выборов в сенат.