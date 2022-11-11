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11 минут назад

Vice: республиканцы устроили демократам "кровавую баню" на выборах во Флориде

Газета.Ru

Победу представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в штате Флорида можно сравнить с "кровавой баней", которую республиканцы устроили демократам. Об этом изданию Vice рассказала кандидат от демократов в Палату представителей Флориды Анна Эскамани.

Vice: республиканцы устроили демократам "кровавую баню" на выборах во Флориде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Это была настоящая кровавая баня", - сказала Эскамани, которая избиралась в нижнюю палату конгресса штата от города Орландо и стала одной из немногих представителей от демократов в палате представителей Флориды.

"Нам надрали задницы. Я не ожидала, что республиканцы выиграют с двузначным перевесом. Теперь мы красный штат", - сказала в беседе с Vice бывший главный финансист Флориды Алекс Синк.

По результатам прошедших 8 ноября промежуточных выборов, республиканцам удалось впервые за 150 лет заполучить большинство мест во всех законодательных органах Флориды. На пост губернатора штата был переизбран Рон Десантис. В сенат от штата прошел Марко Рубио. Накануне Рубио заявил, что президент США Джо Байден и демократы станут еще безумнее после промежуточных выборов в сенат.

Рон Десантис,Марко Рубио,Джозеф Байден,Республиканская партия США,
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