В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
47 минут назад

Вучич предупредил об осложнении ситуации в Косово

Газета.Ru

Президент Сербии Александр Вучич предупредил об осложнении ситуации в Косово после 21 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич предупредил об осложнении ситуации в Косово
Фото: Darko Vojinovic/APDarko Vojinovic/AP

"Нас ожидает сложная ситуация в Косово, особенно с 21 ноября, когда албанцы планируют выписывать штрафы, абсолютно незаконно, вопреки Брюссельскому соглашению", - сказал Вучич.

11 ноября президент Сербии приехал во Францию, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. По его словам, с последними этот вопрос стал главной темой разговора.

"Приштина упорно отказывается вести себя рационально и в соответствии с международным правом", - отметил Вучич, добавляя, что внутри Евросоюза ее поддерживает ФРГ, а вне Евросоюза – Великобритания.

Он указал, что Лондон мог бы принудить Приштину несколькими способами, "но это их чадо, их ребенок, и они заботятся о нем". Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее провел телефонный разговор с Вучичем, в ходе которого призвал президента Сербии избегать эскалации в Косово.

В мире,Эммануэль Макрон,Александр Вучич,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители