Президент Сербии Александр Вучич предупредил об осложнении ситуации в Косово после 21 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Нас ожидает сложная ситуация в Косово, особенно с 21 ноября, когда албанцы планируют выписывать штрафы, абсолютно незаконно, вопреки Брюссельскому соглашению", - сказал Вучич.

11 ноября президент Сербии приехал во Францию, где встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. По его словам, с последними этот вопрос стал главной темой разговора.

"Приштина упорно отказывается вести себя рационально и в соответствии с международным правом", - отметил Вучич, добавляя, что внутри Евросоюза ее поддерживает ФРГ, а вне Евросоюза – Великобритания.