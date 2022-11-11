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20 минут назад

Лукашенко назвал экономику спасением Белоруссии

Lenta.ruиещё 1

Экономика — спасение Белоруссии, и при нормальном ее функционировании стране не страшны никакие войны, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает ТАСС.

Лукашенко назвал экономику спасением Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Экономика — наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет. Поэтому я порой очень жестко ставлю некоторые задачи», — сказал Лукашенко в ходе республиканского совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель.

На том же мероприятии белорусский лидер поделился, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка и наличие разболтанности в каких-либо вопросах. При этом он подчеркнул, что не является сторонником жестких ограничений, указав на то, что главное — это выполнение работы.

В мире,Александр Лукашенко,
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