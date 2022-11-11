Лукашенко назвал экономику спасением Белоруссии

«Экономика — наше спасение. Если у нас будет все нормально в экономике, нам не страшны никакие войны, их просто не будет. Поэтому я порой очень жестко ставлю некоторые задачи», — сказал Лукашенко в ходе республиканского совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель.