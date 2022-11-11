Президент США прибыл в Шарм-эш-Шейх

Президент США Джо Байден прибыл в пятницу в египетский Шарм-эш-Шейх для участия в проходящей в этом городе 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщило египетское телевидение.

Американский президент, как ожидается, выступит перед участниками конференции, а также проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, несколько двусторонних встреч.