Президент США прибыл в Шарм-эш-Шейх

Президент США Джо Байден прибыл в пятницу в египетский Шарм-эш-Шейх для участия в проходящей в этом городе 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщило египетское телевидение.
Американский президент, как ожидается, выступит перед участниками конференции, а также проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, несколько двусторонних встреч.
Конференция ООН по климату начала работу 6 ноября в Шарм-эш-Шейхе. Во время форума, который продлится до 18 ноября, здесь будут проведены сотни мероприятий, связанных с повесткой COP-27. Египетский город примет свыше 62 тыс. участников, включенных в официальные делегации и делегации международных организаций. СОР-27 освещают более 3 тыс. журналистов.