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1 час назад

Эрдоган внезапно вспомнил, что Турция 52 года напрасно топчется у закрытой двери Евросоюза

FBM.ruиещё 1

Как сообщает РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно вспомнил, что Анкару уже полвека ЕС водит на поводке обещаний членства и заставляет страдать.

Эрдоган пригрозил ЕС ответом за многолетнее унижение
Фото: FBM.ruFBM.ru

Вероятно, такой обиженный выпад в сторону Брюсселя спровоцирован ревностью к любимчику ЕС – Украине, которая победно трещит, что уже в следующем году ее примут в ЕС, а если и нет, то в 2024 году – наверняка.

Выступая на церемонии награждения “Высшим орденом Тюркского мира”, Эрдоган разразился гневной тирадой, что Турцию много лет держат у дверей ЕС, но ответ на это унижение Турция в свое время даст по полной программе.

Эрдоган назвал условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО

Соглашение об ассоциации с ЕС, которое Киев подписал в 2014 году, Анкара завизировала еще в 1963 году, а в 1987 году подала заявку на членство в ЕС. Переговоры по поводу вступления ЕС начал спустя 18 лет – в 2005 году, но воз и ныне там. Сообщается, что сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.

В мире,Реджеп Эрдоган,НАТО,ЕС,
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