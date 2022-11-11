Эрдоган пригрозил ЕС ответом за многолетнее унижение

Как сообщает РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно вспомнил, что Анкару уже полвека ЕС водит на поводке обещаний членства и заставляет страдать.
Вероятно, такой обиженный выпад в сторону Брюсселя спровоцирован ревностью к любимчику ЕС – Украине, которая победно трещит, что уже в следующем году ее примут в ЕС, а если и нет, то в 2024 году – наверняка.
Выступая на церемонии награждения “Высшим орденом Тюркского мира”, Эрдоган разразился гневной тирадой, что Турцию много лет держат у дверей ЕС, но ответ на это унижение Турция в свое время даст по полной программе.
Соглашение об ассоциации с ЕС, которое Киев подписал в 2014 году, Анкара завизировала еще в 1963 году, а в 1987 году подала заявку на членство в ЕС. Переговоры по поводу вступления ЕС начал спустя 18 лет – в 2005 году, но воз и ныне там. Сообщается, что сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.