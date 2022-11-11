Эрдоган пригрозил ЕС ответом за многолетнее унижение

Как сообщает РИА Новости, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно вспомнил, что Анкару уже полвека ЕС водит на поводке обещаний членства и заставляет страдать.

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Вероятно, такой обиженный выпад в сторону Брюсселя спровоцирован ревностью к любимчику ЕС – Украине, которая победно трещит, что уже в следующем году ее примут в ЕС, а если и нет, то в 2024 году – наверняка.

Выступая на церемонии награждения “Высшим орденом Тюркского мира”, Эрдоган разразился гневной тирадой, что Турцию много лет держат у дверей ЕС, но ответ на это унижение Турция в свое время даст по полной программе.