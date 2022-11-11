GT назвал тревожный знак для США из-за Байдена и Украины

Военная помощь США Киеву будет продолжаться в течение всего 2023 года - у большинства новоизбранных республиканцев нет принципиальных возражений против попыток ослабить Россию, пишет Global Times. Однако президент США Джо Байден уже получает тревожные сигналы - вряд ли поддержка Киева будет такой же сильной.

Global Times отмечает, что Республиканская партия всегда была менее щедра на помощь другим странам, чем демократы. Эта «бережливость» неизбежно проявится во времена роста социальных и экономических потребностей, считает автор GT.

Кевин Маккарти, республиканский лидер палаты представителей, уже не раз заявлял, что Украина не получит «карт-бланш» в Конгрессе, возглавляемом республиканцами.

Меньшее, что Маккарти и его коллеги-законодатели могут сделать, - это потребовать более жесткого контроля за тем, как Киев использует деньги и военную технику, а также ввести более прозрачные и подробные процедуры отчетности.

США выделили Украине около 55 миллиардов долларов в качестве различных видов помощи, большую часть из них - с 24 февраля 2022-го.

Европа потратила вполовину меньше, поэтому республиканцы, вероятно, потребуют поделить это бремя между Вашингтоном и странами ЕС. Многие новоизбранные республиканцы считают, что нынешнее положение дел несправедливо, так как украинский кризис - проблема Европы, а не Америки.