В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
12 минут назад

GT назвал тревожный знак для США из-за Байдена и Украины

Мария Иванова

Военная помощь США Киеву будет продолжаться в течение всего 2023 года - у большинства новоизбранных республиканцев нет принципиальных возражений против попыток ослабить Россию, пишет Global Times. Однако президент США Джо Байден уже получает тревожные сигналы - вряд ли поддержка Киева будет такой же сильной.

GT назвал тревожный знак для США из-за Байдена и Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Global Times отмечает, что Республиканская партия всегда была менее щедра на помощь другим странам, чем демократы. Эта «бережливость» неизбежно проявится во времена роста социальных и экономических потребностей, считает автор GT.

Кевин Маккарти, республиканский лидер палаты представителей, уже не раз заявлял, что Украина не получит «карт-бланш» в Конгрессе, возглавляемом республиканцами.

Меньшее, что Маккарти и его коллеги-законодатели могут сделать, - это потребовать более жесткого контроля за тем, как Киев использует деньги и военную технику, а также ввести более прозрачные и подробные процедуры отчетности.

США выделили Украине около 55 миллиардов долларов в качестве различных видов помощи, большую часть из них - с 24 февраля 2022-го.

Европа потратила вполовину меньше, поэтому республиканцы, вероятно, потребуют поделить это бремя между Вашингтоном и странами ЕС. Многие новоизбранные республиканцы считают, что нынешнее положение дел несправедливо, так как украинский кризис - проблема Европы, а не Америки.

В Республиканской партии также говорят, что «зацикленность на Украине» помешала администрации Байдена сосредоточиться на том, что действительно важно для США, - противостоянии с Китаем.

В мире,Кевин Маккарти,Джозеф Байден,Республиканская партия США,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители