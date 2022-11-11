В Польше предложили обязать украинцев официально отречься от Бандеры

Польская националистическая партия «Конфедерация польской короны» предложила обязать проживающих в Польше украинцев подписывать декларацию о лояльности польскому народу и признании преступлений сторонников украинского националиста Степана Бандеры. Как сообщает РИА Новости, «антибандеровский закон» представили Сейму страны.

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Согласно документу, украинцы должны подтвердить, что они знают о преступлениях Украинской Повстанческой Армии (УПА, экстремистская организация, запрещенная в России) против поляков в годы второй мировой войны, а также осуждают террористическую деятельность Организации украинских националистов (ОУН, экстремистская организация, также запрещенная в России) в Польше.

«Я осуждаю террористическую и незаконную деятельность так называемой Украинской военной организации и так называемой Организации украинских националистов на территории Польской Республики. Я обязуюсь распространять информацию о преступлениях бандеровцев среди мирного населения после моего возвращения на Украину с целью укрепления польско-украинских отношений в духе дружбы и уважения», — говорится в тексте декларации.