В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
22 минуты назад

Ермак сообщил об обмене пленными

Ura.Ru

Украина обменялась пленными с Россией, домой вернулись 45 бойцов ВСУ. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ермак сообщил об обмене пленными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ», — написал Ермак в своем telegram-канале.

Он уточнил, что также Украине вернули тела погибших солдат.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Он также сообщал, что в рамках одного из обменов украинского плена в ДНР вернулся военный, которого считали погибшим.

В мире,Андрей Ермак,Денис Пушилин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители