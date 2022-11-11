Ермак сообщил об обмене пленными

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Он также сообщал, что в рамках одного из обменов украинского плена в ДНР вернулся военный, которого считали погибшим.