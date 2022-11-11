Орбан и Эрдоган высказались за перемирие между Россией и Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали к урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет ТАСС.
Эрдоган и Орбан встретились в Самарканде в рамках саммита лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ). О том, что лидеры двух стран призвали Россию и Украину к мирным переговорам сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
«Что касается конфликта на Украине, то лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — сказал он.
Лидеры двух стран также призвали руководителей других государств прилагать совместные усилия для урегулирования конфликта мирным путем.
Кроме того, премьер-министр Венгрии и президент Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-промышленной и торгово-экономической сферах.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Евросоюз все больше втягивается в военный конфликт на Украине. По его словам, сначала ЕС поставлял Украине нелетальное оружие, потом стал поставлять летальное, а теперь он проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран. Он также высказался за то, чтобы как можно быстрее начались мирные переговоры.