Орбан и Эрдоган высказались за перемирие между Россией и Украиной

Эрдоган и Орбан встретились в Самарканде в рамках саммита лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ). О том, что лидеры двух стран призвали Россию и Украину к мирным переговорам сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

«Что касается конфликта на Украине, то лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — сказал он.

Кроме того, премьер-министр Венгрии и президент Турции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-промышленной и торгово-экономической сферах.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Евросоюз все больше втягивается в военный конфликт на Украине. По его словам, сначала ЕС поставлял Украине нелетальное оружие, потом стал поставлять летальное, а теперь он проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран. Он также высказался за то, чтобы как можно быстрее начались мирные переговоры.