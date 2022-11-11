ООН: Россия нужна миру, «любят ее или нет»

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях вне зависимости от отношения к РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Бисли, не важно, «любят Россию или нет», главное - борьба с продовольственным кризисом.

В июле Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе РФ приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней, урегулировать ситуацию помогала Анкара.

Зерновая сделка действует 120 дней (до 19 ноября с возможностью продления).

На Россию приходится 17 процентов всех мировых поставок зерна. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, вместе РФ и Украина производят треть выращиваемой в мире пшеницы.

По данным экспертов, 45 африканских беднейших стран и многие другие развивающие страны импортируют зерно в основном из Украины и России. В ООН опасались, что из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 20 процентов.