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17 минут назад

СМИ: воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Никита Бородкин

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины днем в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предупреждение также действует на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Напомним, что российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.

11 ноября в компании «Укрэнерго» заявили, что в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях ввели экстренные аварийные отключения электричества. В организации подчеркивали, что это необходимо для поддержания стабильной работы энергосистемы.

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