В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины днем в пятницу, 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждение также действует на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Напомним, что российские войска наносят удары по украинской критической инфраструктуре с 10 октября. Они начались после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят украинские спецслужбы. Целями атак становятся объекты энергетики, военного управления и связи.