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47 минут назад

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Газета.Ru

Воздушная тревога была объявлена днем 11 ноября в Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению, передает ТАСС.

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что сирена также звучит в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сообщения о тревогах начали поступать в 13:01 (14:01 по московскому времени).

Ранее глава администрации Винницкой области Украины Сергей Борзов сообщил, что в регионе был поврежден объект критической инфраструктуры.

Воздушная тревога в Николаевской области также объявлялась вечером 10 ноября.

С 10 октября российская сторона наносит удары по военным и энергетическим объектам Украины. С тех пор воздушная тревога в регионах страны звучит каждый день.

1 ноября на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилось заявление о серьезных повреждениях около 40% энергетической инфраструктуры страны.

В мире,СВО,Сергей Борзов,Владимир Зеленский,
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