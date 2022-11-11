В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
59 минут назад

В Польше украинцам предложили осудить деятельность УПА и ОУН

Газета.Ruиещё 2

Партия депутата Гжегожа Брауна «Конфедерация Польской Короны» предложила Сейму рассмотреть законопроект, касающийся беженцев с Украины. Об этом сообщает издание Kresy.

В Польше украинцам предложили осудить деятельность УПА и ОУН
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, закон в случае принятия будет обязывать проживающих на территории Польши украинцев осудить Украинскую Повстанческую Армию (организация запрещена в России) (УПА) и Организацию украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН).

Как пишет автор публикации Марек Троян, закон уже назвали «антибандеровским». Он считает, что цель законопроекта — чтобы украинцы признали свою осведомленность о преступлениях УПА против поляков во время Второй мировой войны.

«Мы просим Украинцев не только быть лояльными к Польше, но и неукоснительно эту лояльность соблюдать», — завили члены партии «Конфедерация Польской Короны».

Ранее сообщалось, что в Виннице хотят переименовать улицу Льва Толстого в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры.

В мире,Степан Бандера,Украинская повстанческая армия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители