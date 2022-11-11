В Польше украинцам предложили осудить деятельность УПА и ОУН

Партия депутата Гжегожа Брауна «Конфедерация Польской Короны» предложила Сейму рассмотреть законопроект, касающийся беженцев с Украины. Об этом сообщает издание Kresy.

По информации издания, закон в случае принятия будет обязывать проживающих на территории Польши украинцев осудить Украинскую Повстанческую Армию (организация запрещена в России) (УПА) и Организацию украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН).

Как пишет автор публикации Марек Троян, закон уже назвали «антибандеровским». Он считает, что цель законопроекта — чтобы украинцы признали свою осведомленность о преступлениях УПА против поляков во время Второй мировой войны.

«Мы просим Украинцев не только быть лояльными к Польше, но и неукоснительно эту лояльность соблюдать», — завили члены партии «Конфедерация Польской Короны».