В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
29 минут назад

Лукашенко раскритиковал чиновников за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность, передает госагентство «БелТА».

Лукашенко раскритиковал чиновников за бесхозяйственность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он ознакомился с отчетом Комитета госконтроля и правительства и заявил в ходе совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель в Толочинском районе, что этот документ его насторожил. По его словам, «на начало пятилетки» насчитывалось 412 тысяч гектаров мелиорированных земель, которые теперь находятся «в плачевном состоянии» и «из-за бесхозяйственности превратились в заросшие кустарником канавы и болота».

Лукашенко подчеркнул, что на этих территориях производится треть растениеводческой продукции, в том числе свыше половины зеленых кормов, необходимых для животноводства, и если бы они использовались сегодня, экспорт сельскохозяйственной продукции вырос бы в два раза, а урожайность — «еще выше».

«Поэтому вопрос, быть или не быть мелиорации в Беларуси, сегодня даже не обсуждается. Мое жесточайшее требование остается прежним: каждый клочок такой земли должен быть использован на благо страны», - отметил президент.

На сегодняшний день площадь мелиорированных земель в республике составляет 37% от всех сельхозугодий, а именно почти 3 миллиона гектаров.

Ранее Лукашенко во время визита на минский «МотоВелоЗавод» раскритиковал новую модель мотоцикла «Минск» за использование при сборке китайских запчастей.

В мире,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители