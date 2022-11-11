Лукашенко раскритиковал чиновников за бесхозяйственность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность, передает госагентство «БелТА».

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Он ознакомился с отчетом Комитета госконтроля и правительства и заявил в ходе совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель в Толочинском районе, что этот документ его насторожил. По его словам, «на начало пятилетки» насчитывалось 412 тысяч гектаров мелиорированных земель, которые теперь находятся «в плачевном состоянии» и «из-за бесхозяйственности превратились в заросшие кустарником канавы и болота».

Лукашенко подчеркнул, что на этих территориях производится треть растениеводческой продукции, в том числе свыше половины зеленых кормов, необходимых для животноводства, и если бы они использовались сегодня, экспорт сельскохозяйственной продукции вырос бы в два раза, а урожайность — «еще выше».

«Поэтому вопрос, быть или не быть мелиорации в Беларуси, сегодня даже не обсуждается. Мое жесточайшее требование остается прежним: каждый клочок такой земли должен быть использован на благо страны», - отметил президент.

На сегодняшний день площадь мелиорированных земель в республике составляет 37% от всех сельхозугодий, а именно почти 3 миллиона гектаров.