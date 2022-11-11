В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
38 минут назад

Байдену пригрозили расследованием в случае победы республиканцев

Елена Прошина

Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер заявил, что республиканцы проведут расследование в отношении деловых связей семьи президента США Джо Байдена, если выиграют выборы. Об этом пишет RT со ссылкой на Fox News.

«Newsweek опубликовал опрос, в котором говорится, что 52% американцев хотят, чтобы было проведено расследование деловых операций семьи Байденов. Именно этим мы собираемся заняться при республиканском большинстве», - сказал Комер.

Байдену предрекли «непреодолимые препятствия» после выборов в Конгресс США

По его словам, если президент считает, что республиканцы будут закрывать глаза на торговлю влиянием семьи Байденов, то у Комера для него «плохие новости».

«Это то, что мы расследовали в течение нескольких месяцев, и в январе при республиканском большинстве мы готовы продвигать это дело вперед и продвигать его с размахом», - сказал конгрессмен.

Он также добавил, что Байден «пожалеет о многих высказываниях», в частности, о том, что говорил, что ничего не знал о деловых отношениях своего сына Хантера.

«У нас есть несколько человек, которые были непосредственно связаны с Хантером Байденом. Они собираются выступить и объяснить, какую именно роль играл Джо Байден в некоторых из этих подозрительных сделок», - сказал Комер.

Он также предположил, что американцам вряд ли понравится, когда они узнают, что Хантер Байден «получает миллионы долларов с безымянных счетов в Китае и России», в то время как они прилагают огромные усилия, чтобы оплатить счета за электричество.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Конгресс США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители