Байдену пригрозили расследованием в случае победы республиканцев

Конгрессмен-республиканец Джеймс Комер заявил, что республиканцы проведут расследование в отношении деловых связей семьи президента США Джо Байдена, если выиграют выборы. Об этом пишет RT со ссылкой на Fox News.

«Newsweek опубликовал опрос, в котором говорится, что 52% американцев хотят, чтобы было проведено расследование деловых операций семьи Байденов. Именно этим мы собираемся заняться при республиканском большинстве», - сказал Комер.

По его словам, если президент считает, что республиканцы будут закрывать глаза на торговлю влиянием семьи Байденов, то у Комера для него «плохие новости».

«Это то, что мы расследовали в течение нескольких месяцев, и в январе при республиканском большинстве мы готовы продвигать это дело вперед и продвигать его с размахом», - сказал конгрессмен.

Он также добавил, что Байден «пожалеет о многих высказываниях», в частности, о том, что говорил, что ничего не знал о деловых отношениях своего сына Хантера.

«У нас есть несколько человек, которые были непосредственно связаны с Хантером Байденом. Они собираются выступить и объяснить, какую именно роль играл Джо Байден в некоторых из этих подозрительных сделок», - сказал Комер.