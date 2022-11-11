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57 минут назад

В ЕС назвали ответственного за решение по прекращению огня на Украине

Елена Прошина

Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, ЕС готов оказать содействие, сообщил высокопоставленный европейский источник. Об этом пишет РИА Новости.

В ЕС назвали ответственного за решение по прекращению огня на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие», - сказал он.

В ЕС заявили о необходимости договориться с Россией о «разделе» Украины

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что при желании США могли бы прекратить конфликт на Украине «одним щелчком пальцев». В свою очередь, Киев не посмел бы ослушаться данных указаний Вашингтона.

Напомним, сегодня представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ завершили переброску подразделений и техники на левый берег Днепра. По его словам, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не было оставлено. Он также подчеркнул, что потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск нет.

В мире,СВО,Игорь Конашенков,Анатолий Антонов,Верховный суд,Минобороны России,ЕС,
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