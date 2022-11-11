В ЕС назвали ответственного за решение по прекращению огня на Украине

«Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие», - сказал он.