Решение о прекращении огня на Украине должен принимать Киев, если решение будет принято, ЕС готов оказать содействие, сообщил высокопоставленный европейский источник. Об этом пишет РИА Новости.
«Что касается прекращения огня, то мы всегда говорили, что решение за Украиной. Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты закачиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие», - сказал он.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что при желании США могли бы прекратить конфликт на Украине «одним щелчком пальцев». В свою очередь, Киев не посмел бы ослушаться данных указаний Вашингтона.
Напомним, сегодня представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ завершили переброску подразделений и техники на левый берег Днепра. По его словам, ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не было оставлено. Он также подчеркнул, что потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск нет.