В Азербайджане сочли неприемлемыми высказывания Пашиняна

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана сочли неприемлемыми высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке азербайджанской стороной геноцида армян в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

В МИД Азербайджана заявили, что подобное высказывание армянского руководства является «очередным ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установления мира в регионе».

«Выдвигая столь беспочвенные обвинения вместо того, чтобы признать нарушения его страной международного права на протяжении многих лет и в определенном смысле нарушение обязательств, взятых на себя Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, премьер-министр Армении серьезно ставит под сомнение искренность Армении в мирном процессе», — подчеркнули в ведомстве.

Там также обвинили Армению в нарушении обязательств, взятых на себя в соответствии с девятым пунктом Трехстороннего заявления, и срыве процесса открытия коммуникаций западных регионов Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой.

«Азербайджан, в свою очередь, честно выполняет свое обязательство, прокладывая новую Лачинскую дорогу. В таком случае утверждение премьер-министра Армении о намерении Азербайджана перекрыть Лачинскую дорогу является не чем иным, как преднамеренным обострением ситуации в регионе», — добавили в МИД.