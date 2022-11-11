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54 минуты назад

В Азербайджане сочли неприемлемыми высказывания Пашиняна

Lenta.ru

В Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана сочли неприемлемыми высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке азербайджанской стороной геноцида армян в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба дипведомства.

В Азербайджане сочли неприемлемыми высказывания Пашиняна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В МИД Азербайджана заявили, что подобное высказывание армянского руководства является «очередным ударом по процессу нормализации отношений между двумя государствами и установления мира в регионе».

«Выдвигая столь беспочвенные обвинения вместо того, чтобы признать нарушения его страной международного права на протяжении многих лет и в определенном смысле нарушение обязательств, взятых на себя Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, премьер-министр Армении серьезно ставит под сомнение искренность Армении в мирном процессе», — подчеркнули в ведомстве.

Там также обвинили Армению в нарушении обязательств, взятых на себя в соответствии с девятым пунктом Трехстороннего заявления, и срыве процесса открытия коммуникаций западных регионов Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой.

«Азербайджан, в свою очередь, честно выполняет свое обязательство, прокладывая новую Лачинскую дорогу. В таком случае утверждение премьер-министра Армении о намерении Азербайджана перекрыть Лачинскую дорогу является не чем иным, как преднамеренным обострением ситуации в регионе», — добавили в МИД.

Ранее Пашинян обвинил Баку в намерении заблокировать Нагорный Карабах и закрыть Лачинский коридор. При этом он заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «пытается создать фиктивные основания» для этого и дальнейшей блокады, геноцида и репатриации армян в регионе.

В мире,Ильхам Алиев,
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