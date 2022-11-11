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1 час назад

Названа причина нерешимости Лондона противостоять России

Никита Бородкин

Ситуация в британских вооруженных силах может снизить способность Лондона вкладываться в укрепление НАТО. Как сообщает РИА Новости, такую причину подрыва решимости Великобритании противостоять России назвало издание Daily Mail.

СМИ назвали причину нерешимости Лондона противостоять России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель Лейбористской партии рассказал газете, что британским властям будет сложно выполнять обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой вооружений и сокращения численности войск. Экономический кризис увеличил издержки на оборону, из-за чего решимость Лондона в продолжении конфликта с Москвой падает.

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«Теневой» министр обороны Джон Хили считает причиной столь плачевного состояния армии необдуманную отправку британских солдат в страны Прибалтики.

«План по развертыванию боевых вертолетов Apache и транспортных вертолетов Chinook в Эстонии ударит по нашей обороноспособности», — подчеркнул он.

Однако лейбористы выдвигают на первый план проблемы самого оборонного комплекса. В частности, программа бронированных автомобилей Ajax отстает от графика на несколько лет, а планы ввести в эксплуатацию новые самолеты-разведчики E-7A Wedgetail были перенесены как минимум на 2024 год.

Хили считает, что бездействие британских властей создает проблемы в военной сфере, а у правительства нет никакого плана по сокращению издержек. Вместе с этим британская армия сократится до 725 тысяч военнослужащих, чего не было «с наполеоновских времен». В результате способности Великобритании вносить свой вклад в НАТО будут сокращаться.

В мире,Лейбористская партия,НАТО,ЕС,
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