Ситуация в британских вооруженных силах может снизить способность Лондона вкладываться в укрепление НАТО. Как сообщает РИА Новости, такую причину подрыва решимости Великобритании противостоять России назвало издание Daily Mail.

Представитель Лейбористской партии рассказал газете, что британским властям будет сложно выполнять обязательства перед альянсом из-за проблем с закупкой вооружений и сокращения численности войск. Экономический кризис увеличил издержки на оборону, из-за чего решимость Лондона в продолжении конфликта с Москвой падает.

«Теневой» министр обороны Джон Хили считает причиной столь плачевного состояния армии необдуманную отправку британских солдат в страны Прибалтики.

«План по развертыванию боевых вертолетов Apache и транспортных вертолетов Chinook в Эстонии ударит по нашей обороноспособности», — подчеркнул он.

Однако лейбористы выдвигают на первый план проблемы самого оборонного комплекса. В частности, программа бронированных автомобилей Ajax отстает от графика на несколько лет, а планы ввести в эксплуатацию новые самолеты-разведчики E-7A Wedgetail были перенесены как минимум на 2024 год.