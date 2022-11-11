Обзор иноСМИ: скрытая помощь корейцев Киеву и провал США

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Ограничение цен на российскую нефть, установленное США и их союзниками, скорее всего, вступит в силу в ближайшие несколько недель. Вопрос заключается в том, как это может работать и хорошая ли это идея в принципе, пишет колумнист Bloomberg Тайлер Коуэн.
Ценовой потолок имеет экономический смысл, но «на карту здесь поставлено гораздо больше, чем экономика», считает он. Нефть приносит России значительную прибыль (около 30 процентов ее федерального бюджета обеспечивают доходы от нефти и газа), а ценовой предел ограничивает часть этой прибыли. Однако ограничение цен в Москве могут воспринять как признак слабости, а не силы. Самым сильным вариантом Коуэн назвал полный отказ от закупок российской нефти.
Южная Корея впервые продаст артиллерийские снаряды, предназначенные для украинских сил, в рамках конфиденциальной сделки между Сеулом и Вашингтоном, сообщает The Wall Street Journal. Это отражает «глобальную борьбу за боеприпасы» на фоне украинского кризиса.
Американские чиновники, знающие о сделке, рассказали WSJ, что США закупят у Южной Кореи сто тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Этого объема должно хватить как минимум на несколько недель интенсивных боев. Поставка оружия через сделку с США позволяет Сеулу не нарушать взятого на себя обязательства - не поставлять Украине летальные вооружения.
Главным приоритетом для США на фоне украинского кризиса стало обеспечение максимальной международной поддержки стратегии наказания и изоляции Москвы. Ясно, что эта стратегия провалилась за пределами НАТО, пишет в своей статье для The National Interest американский политолог Тед Гален Карпентер.
По его мнению, «Глобальный Юг» демонстративно невосприимчив к принятию какой-либо стороны в украинском кризисе. А США, вместо того, чтобы «тонко ухаживать» за Китаем, Саудовской Аравией и Турцией, стали еще более настойчивыми, злыми и даже мстительными, тем самым еще больше отчуждая эти страны. Эскалация давления (и даже скрытых угроз) не изменили позиции правительств этих стран. Власти США не пожелали отложить текущие претензии к Пекину, Эр-Рияду и Анкаре, чтобы улучшить перспективы более тесного сотрудничества в вопросе России, отметил Карпентер.
На фоне энергетического кризиса Турция нарастила экспорт теплых одеял и печей в Европу. Об этом сообщает Yeni Şafak.
Ахмет Оксуз, президент Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья, заявил, что экспорт турецких одеял вырос на 12 процентов с января по октябрь и достиг уровня в 53 миллиона долларов. Половина экспорта одеял уходит в ЕС (больше всего - в Германию). Рефик Джейлан, владелец текстильной компании в Бурсе, отметил, что логистически Турция находится в невероятно выгодном положении и кризис приносит стране большие возможности. В этом году его компания экспортирует свои товары в основном в Германию, Францию, Испанию, Италию, Бельгию и Швецию. За последние пять месяцев оборот компании вырос на 30 процентов.
National Interest рассказал, что из-за активной помощи Украине американская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов для собственных нужд. По версии издания, запасы боеприпасов Пентагона, особенно высокоточного оружия, недостаточны для поддержки конфликта, длящегося более нескольких месяцев.
Производственная база и цепочки поставок в США также не в состоянии быстро восполнить истощенные запасы, как и нарастить производство критически важных систем вооружений. США уже поставили Украине 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов Stringer, 8500 противотанковых комплексов Javelin, 38 тысяч других противотанковых систем, 1500 противотанковых ракет TOW, 150 155- и 105-миллиметровых артиллерийских орудий, десятки ракет большой дальности для HIMARS и других систем, миллион снарядов к 155-миллиметровым гаубицам и многое другое. Теперь сокращение запасов в США достигло критической точки, а десятилетия недофинансирования привели к тому, что у военно-промышленной базы почти нет резервных мощностей.