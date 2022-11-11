СМИ назвали причину нерешимости Лондона противостоять России

Ситуация в вооруженных силах Британии может подорвать способность Лондона вкладываться в обороноспособность НАТО.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на представителей Лейбористской партии.

В материале отмечается, что Британии будет сложно выполнить свои обязательства перед Североатлантическим альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии.

«Экономический кризис увеличил издержки на оборону. Решимость Великобритании против России подрывается», — пишет Daily Mail.

По мнению «теневого» министра обороны Британии Джона Хили, слова которого приводит издание, причиной такого развития событий стала необдуманная отправка британского военного контингента в балтийские страны. Хили отметил, что план по развертыванию боевых кораблей Apache и транспортных вертолетов «Chinook» в Эстонии ударит по обороноспособности страны.

«У правительства нет никакого плана по сокращению издержек, в то время как британская армия сократится до 725 тыс. военнослужащих. Таких цифр не было с наполеоновских времен. Это может подорвать способность Великобритании вносить полноценный вклад в НАТО», — заявил Хили.