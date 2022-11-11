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16 минут назад

Эрдоган заявил о страдавшей 52 года у дверей Евросоюза Турции

Lenta.ruиещё 1

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна уже 52 года ждет у дверей Евросоюза и готова дать необходимый ответ, когда придет время. Слова политика, сказанные в ходе церемонии награждения Высшим орденом Тюркского мира, приводит РИА Новости.

Эрдоган заявил о страдавшей 52 года у дверей Евросоюза Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС. Все еще продолжают делать одно и то же», — отметил турецкий лидер, пообещав, что Анкара даст ответ, «когда придет время».

Агентство указывает, что Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (который тогда назывался ЕЭС) в 1963 году, а в 1987-м — официально заявила о желании стать членом союза. Тем не менее переговоры о принятии Анкары в ЕС начались только в 2005 году, причем процесс неоднократно прерывался из-за разногласий сторон.

Ранее Эрдоган призвал Запад не поддерживать инициативы Греции, которые, по его словам, выдвигаются «под предлогом европейского единства и солидарности».

В мире,Реджеп Эрдоган,ЕС,
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