Эрдоган заявил о страдавшей 52 года у дверей Евросоюза Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна уже 52 года ждет у дверей Евросоюза и готова дать необходимый ответ, когда придет время. Слова политика, сказанные в ходе церемонии награждения Высшим орденом Тюркского мира, приводит РИА Новости .

«Нас 52 года заставили страдать у дверей ЕС . Все еще продолжают делать одно и то же», — отметил турецкий лидер, пообещав, что Анкара даст ответ, «когда придет время».

Агентство указывает, что Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (который тогда назывался ЕЭС) в 1963 году, а в 1987-м — официально заявила о желании стать членом союза. Тем не менее переговоры о принятии Анкары в ЕС начались только в 2005 году, причем процесс неоднократно прерывался из-за разногласий сторон.