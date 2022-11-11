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42 минуты назад

Орбан заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине

Елена Прошина

Евросоюз все больше втягивается в военный конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости.

Орбан заявил о все большем втягивании Европы в конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Выступая на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде Орбан напомнил, что сначала Евросоюз поставлял Украине нелетальное оружие, потом стал поставлять летальное, а теперь он проводит подготовку военных из Украины на территории европейских стран.

«И в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы таким образом все больше и больше втягиваемся в этот конфликт», - сказал он

По его словам, задача Венгрии - добиться того, чтобы как можно быстрее на Украине было заключено соглашение о прекращении огня, и как можно скорее начались мирные переговоры.

«Только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисом», - заявил Орбан, добавив, что Венгрия «заинтересована в сотрудничестве Запада и Востока».

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые поставки станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров.

В мире,Виктор Орбан,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,
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