В Киеве убрали русский язык из программ школ и детских садов

В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ детских садов и школ. За такое решение на пленарном заседании проголосовали 64 из 120 депутатов горсовета, передает ТАСС.

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Такую меру там назвали «вопросом национальной безопасности» в связи со спецоперацией России на Украине.