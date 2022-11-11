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29 минут назад

В Киеве убрали русский язык из программ школ и детских садов

BFM.RU

В Киеве полностью исключили русский язык из учебных программ детских садов и школ. За такое решение на пленарном заседании проголосовали 64 из 120 депутатов горсовета, передает ТАСС.

В Киеве убрали русский язык из программ школ и детских садов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такую меру там назвали «вопросом национальной безопасности» в связи со спецоперацией России на Украине.

Уроки русского языка в украинских школах предложено заменить другими предметами. Преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета или факультативно было исключено из учебных программ еще летом.

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