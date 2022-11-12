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36 минут назад

В Совфеде назвали условия для переговоров между Россией и Украиной

Москва24иещё 7

Сроки переговоров между Россией и Украиной зависят от позиции партнеров Киева в Соединенных Штатах и странах Европы, заявил член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков.

В Совфеде назвали условия для переговоров между Россией и Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Переговоры в конце концов обязательно будут, но они будут очень тяжелыми, очень сложными. <...> На мой взгляд, они будут только тогда, когда для этого "созреют" европейцы и американцы", – сказал сенатор в интервью ТАСС.

Цеков подчеркнул, что если США и ЕС будут продолжать провоцировать конфликт, то переговоров не будет. По мнению политика, на сегодняшний день достижение какого-либо результата по итогам переговоров представляется маловероятным, поскольку украинская сторона занимает неприемлемую для России позицию.

"Мы должны помнить, с чего начиналась специальная военная операция. Вопросы демилитаризации, денацификации не сняты с повестки дня", – подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Россия не согласится с существованием нацистского государства, которое будет постоянно ей угрожать.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова начать переговоры с Киевом без каких-либо предварительных условий. По его словам, Украина сама прервала диалог по команде своих западных кураторов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В США предупредили о последствиях отказа Украины от переговоров с Россией

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