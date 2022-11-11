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10 минут назад

Орбан заявил о все большем втягивании Европы в конфликт из-за поставок оружия Киеву

Газета.Ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине, передает РИА Новости.

Орбан заявил о все большем втягивании Европы в конфликт на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что сначала в ЕС приняли решение поставлять оружие — «сперва только нелетальное», а потом и летальное. Теперь же члены ЕС проводят подготовку украинских военных на своих территориях.

«В ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики», — заявил министр на саммите стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.

Ранее Орбан подчеркивал, что Венгрия остается нейтральной в этом конфликте.

11 ноября сообщалось, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о продолжении оказания помощи Украине со стороны стран Северной Европы. Об этом министр сделал заявление после переговоров с коллегами из организации, по итогам которых стороны договорились усилить свое взаимодействие, в том числе для защиты объектов инфраструктуры, в частности трубопроводов, а также противодействия «гибридным угрозам».

В мире,Бен Уоллес,Виктор Орбан,ЕС,
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