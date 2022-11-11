Орбан заявил о все большем втягивании Европы в конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа все больше втягивается в конфликт на Украине, передает РИА Новости.

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Он отметил, что сначала в ЕС приняли решение поставлять оружие — «сперва только нелетальное», а потом и летальное. Теперь же члены ЕС проводят подготовку украинских военных на своих территориях.

«В ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики», — заявил министр на саммите стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.

Ранее Орбан подчеркивал, что Венгрия остается нейтральной в этом конфликте.