Пока вы спали: Обещание Минобороны Украины и гибель японского наемника

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США разрешили необходимые для работы дипмиссий РФ транзакции

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Американским гражданам и компаниям разрешено участвовать в транзакциях, необходимых для работы российских дипломатических и консульских миссий. Об этом говорится в выданной Минфином США генеральной лицензии.

«Лицам из США разрешено осуществлять все операции, необходимые для официальной деятельности дипломатических или консульских представительств России (…), включая выплату заработной платы и возмещение расходов», - говорится в документе.

Минобороны Украины обещало усилить ВСУ после зимы

Зимняя пауза в боевых действиях будет использована Украиной для перегруппировки и усиления ВСУ тысячами военнослужащих, в том числе и теми, которые проходят подготовку в Великобритании. Об этом заявил в интервью агентству Reuters министр обороны страны Алексей Резников.

По его мнению, зима замедлит боевые действия с обеих сторон.

«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», - заверил Резников.

Командир «Ахмата» заявил о зачистке Павловки

Населенный пункт Павловка полностью зачищен, что позволяет российским Вооруженным силам перейти в дальнейшее наступление. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.

«Я отмечу, что Павловка – очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Естественно, Павловка станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед», - заметил он.

В России закрылись 160 автомобильных дилерских центров

По данным Национального автомобильного союза, из-за ухода с российского рынка зарубежных производителей машин с начала года в стане прекратили свою деятельность 160 автомобильных дилерских центров. При этом закрытие салонов будет продолжаться из-за санкций и сложностей с логистикой, заявил «Известиям» вице-президент НАС Ян Хайцеэр.

По его словам, в автомобильной отрасли параллельный импорт не работает, а единичные поставки не смогут покрыть весь спрос на машины, в том числе и со стороны предприятий. Одним из вариантов решения этого вопроса эксперт считает ввоз автомобилей из Китая, однако там производители «очень осторожно» торгуют с Россией из-за страха санкций.

В Токио подтвердили гибель воевавшего в рядах ВСУ японца

Министерство иностранных дел Японии подтвердило гибель гражданина страны, уехавшего воевать добровольцем на стороне Украины. Об этом сообщает агентство Kyodo.