Лукашенко обратился к народу Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости. Текст поздравления опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

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Лукашенко адресовал свое поздравление не главе государства, как это обычно принято, а «народу Польши».

В тексте он поднял вопрос существующих между государствами противоречий и выразил надежду, что все они будут преодолены.

«Как правильно отметил польский классик, Белоруссия никого не грабила и не убивала, с уважением относилась к гостям», — написал Лукашенко.

Он также отметил, что «от духовно и культурно очень близких [полякам] белорусов никогда не исходила угроза».

В телеграмме сказано, что в отношении Польши Белоруссия «стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой». По мнению Лукашенко, простые поляки страдают от действий своих политиков. Белорусский лидер призвал их делать «правильный выбор».