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34 минуты назад

Лукашенко обратился к народу Польши словами «Белоруссия никого не убивала»

Lenta.ruиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Польшу с Днем независимости. Текст поздравления опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко обратился к народу Польши
Фото: РИА Новости РИА Новости

Лукашенко адресовал свое поздравление не главе государства, как это обычно принято, а «народу Польши».

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В тексте он поднял вопрос существующих между государствами противоречий и выразил надежду, что все они будут преодолены.

«Как правильно отметил польский классик, Белоруссия никого не грабила и не убивала, с уважением относилась к гостям», — написал Лукашенко.

Он также отметил, что «от духовно и культурно очень близких [полякам] белорусов никогда не исходила угроза».

В телеграмме сказано, что в отношении Польши Белоруссия «стремится к гармоничному развитию двусторонних связей, демонстрирует готовность строить мосты дружбы, а не пограничные стены с колючей проволокой». По мнению Лукашенко, простые поляки страдают от действий своих политиков. Белорусский лидер призвал их делать «правильный выбор».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия подумают над ответом на угрозу возможного появления ядерного оружия в Польше. При этом он призвал не волноваться и заверил, что «все будет нормально».

В мире,Александр Лукашенко,
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