В США обеспокоены возможным отказом ЕС от санкций против России

«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций», — подчеркивается в статье.