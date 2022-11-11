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3 минуты назад

В США обеспокоились возможным отказом  Европы от санкций против России

Lenta.ruиещё 1

В условиях ухудшения экономической ситуации в Европе власти США обеспокоились, продолжат ли их партнеры в Европе поддерживать санкции против России. Об этом пишет издание Politico.

В США обеспокоены возможным отказом ЕС от санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы материала заявили о страхе США перед возможным отказом Европы от санкций против Москвы.

«Американские официальные лица, находящиеся в Европе, направляют коллегам из Вашингтона предупреждения о том, что некоторые страны, население которых поддерживает Россию, все больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте расходов. Это мнение может оказать давление на европейских лидеров, чтобы они отказались от поддержки санкций», — подчеркивается в статье.

По мнению двух высокопоставленных американских чиновников, это беспокойство повлекло за собой шквал переговоров среди американских властей.

«Ситуация шаткая», — подчеркнул один из источников Politico.

Ранее бельгийский сенатор Ален Детекс призвал Европу договориться с Россией по Украине. Он уверен, что Европе следует отказаться от жесткой линии, которую продвигает украинский лидер Владимир Зеленский.

В мире,Владимир Зеленский,
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