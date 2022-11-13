СМИ обозначили истинные интересы США на Украине

Обозреватель издания Asia Times Леонард Гудман утверждает, что американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Российской Федерацией и разжигание конфликта на Украине.

По его мнению, производители оружия из США являются достаточно влиятельными и определяют внешнюю политику страны. Поставщикам, например, Raytheon, нужны зоны активного конфликта, чтобы оправдать ожидания Уолл-стрит по прибыли. Обозреватель утверждает, что производители военной техники требуют, чтобы с крупными странами, например, с Российской Федерацией и Китаем, были враждебные отношения, чтобы в дальнейшем оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения.

По его словам, демократы глубоко обязаны финансирующим их партию спонсорам, которые представлены такими военными компаниями как Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Поставщиков оружия "не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны".