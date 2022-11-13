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32 минуты назад

Asia Times: США обслуживают на Украине интересы американских производителей оружия

Газета.Ruиещё 4

Обозреватель издания Asia Times Леонард Гудман утверждает, что американские производители оружия лоббировали развязывание противостояния с Российской Федерацией и разжигание конфликта на Украине.

СМИ обозначили истинные интересы США на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его мнению, производители оружия из США являются достаточно влиятельными и определяют внешнюю политику страны. Поставщикам, например, Raytheon, нужны зоны активного конфликта, чтобы оправдать ожидания Уолл-стрит по прибыли. Обозреватель утверждает, что производители военной техники требуют, чтобы с крупными странами, например, с Российской Федерацией и Китаем, были враждебные отношения, чтобы в дальнейшем оправдать продажи авианосцев, атомных подводных лодок, истребителей F-35 и ядерных бомб нового поколения.

По его словам, демократы глубоко обязаны финансирующим их партию спонсорам, которые представлены такими военными компаниями как Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics. Поставщиков оружия "не волнуют разговоры о дипломатии или риске ядерной войны".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге заявил, что Соединенные Штаты в четверг, 10 ноября, объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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