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22 минуты назад

В Киеве отменили изучение русского языка в детских садах и школах

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Власти Киева запретили преподавать в детских садах и школах на русском языке и обучать ему детей. Соответствующее решение принял в четверг Киевский городской совет.

В Киеве отменили изучение русского языка в школах и детсадах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В нынешних условиях нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева», - говорится в сообщении пресс-службы совета, его передает РИА Новости.

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По словам главы постоянной комиссии Киева по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадима Васильчука, такое решение поможет «избежать усиления напряжения в обществе». Он заявил, что в данном случае это вопрос национальной безопасности. К тому же, считает Васильчук, это будет началом перехода групп и классов с русского языка на украинский.

Ранее в ООН отреагировали на заявление одного из украинских политиков о русском языке. Он назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды». Представитель Генерального секретаря ООН заявил, что подобная риторика не приносит пользы.

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