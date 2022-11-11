В Евросоюзе засомневались в необходимости поддержки Киева

Политические силы Европейского союза задумались о пересмотре своей стратегии относительно поддержки Киева. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Он отметил, что высокопоставленные лица Европейского союза все больше задумываются о том, сколько сил и средств тратит Запад на «слепую поддержку режима» президента Украины Владимира Зеленского.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза сообщил, что на кредитование Киева ушло уже 22 миллиарда евро, подчеркнул Буякевич. Он также напомнил о заявлении Европейского комиссии, которая ранее доложила, что 3 миллиарда евро помощи так и не будет отправлено на Украину, хотя эти средства и были обещаны ей ранее.

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ добавил, что представители Европейского союза активно обсуждают этот вопрос и все более решительно возражают против дальнейшей поддержки Украины.