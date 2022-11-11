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12 минут назад

В Евросоюзе засомневались в необходимости поддержки Киева

Елена Прошина

Политические силы Европейского союза задумались о пересмотре своей стратегии относительно поддержки Киева. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

В Евросоюзе засомневались в необходимости поддержки Киева
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что высокопоставленные лица Европейского союза все больше задумываются о том, сколько сил и средств тратит Запад на «слепую поддержку режима» президента Украины Владимира Зеленского.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза сообщил, что на кредитование Киева ушло уже 22 миллиарда евро, подчеркнул Буякевич. Он также напомнил о заявлении Европейского комиссии, которая ранее доложила, что 3 миллиарда евро помощи так и не будет отправлено на Украину, хотя эти средства и были обещаны ей ранее.

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ добавил, что представители Европейского союза активно обсуждают этот вопрос и все более решительно возражают против дальнейшей поддержки Украины.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники в конгрессе США сообщила, что некоторые представители Республиканской партии считают целесообразным полностью прекратить поставки помощи на Украину.

В мире,Владимир Зеленский,Республиканская партия США,ЕС,ОБСЕ,
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