В Британии назвали внезапного победителя в конфликте на Украине

Турция в сравнении со всеми остальными странами извлекает наибольшую выгоду из боевых действий на Украине. Об этом пишет британская газета The Telegraph, передает URA.RU.
Издание выразило уверенность, что после начала военного конфликта России и Украины Турция стала наращивать свое влияние в Центральной Азии и Европе. Это связано с тем, что Россия перебросила все свои силы и внимание на боевые действия.
Президент Турции Тайип Эрдоган при этом избегает ссор с лидером России Владимиром Путиным и поддерживает деловые отношения.
The Telegraph отмечает, что с первых дней противостояния Киева и Москвы глава Турции стал работать на два фронта, чтобы получить наибольшую для себя выгоду и вернуть стране «былое величие».
Кроме того, издание пишет, что Эрдогану в 2023 году еще предстоит решить проблему высокой инфляции. The Telegraph предполагает, что для этого он может «заявить о себе» в Центральной Азии и Восточной Европе, чтобы в будущем обеспечить поставки энергоносителей, относительно недорогой импорт и укрепление своих позиций на посту президента.
Ранее глава Турции положительно высказался насчет возобновления участия Москвы в зерновой сделки. Благодаря совместным усилиям России и Турции началось строительство газового хаба, это позволит возобновить поставки топлива в Европу.