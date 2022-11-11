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21 минуту назад

В Британии назвали внезапного победителя в конфликте на Украине

Елена Прошина

Турция в сравнении со всеми остальными странами извлекает наибольшую выгоду из боевых действий на Украине. Об этом пишет британская газета The Telegraph, передает URA.RU.

В Британии назвали внезапного победителя в конфликте на Украине
Фото: ТАССТАСС

Издание выразило уверенность, что после начала военного конфликта России и Украины Турция стала наращивать свое влияние в Центральной Азии и Европе. Это связано с тем, что Россия перебросила все свои силы и внимание на боевые действия.

Президент Турции Тайип Эрдоган при этом избегает ссор с лидером России Владимиром Путиным и поддерживает деловые отношения.

The Telegraph отмечает, что с первых дней противостояния Киева и Москвы глава Турции стал работать на два фронта, чтобы получить наибольшую для себя выгоду и вернуть стране «былое величие».

Кроме того, издание пишет, что Эрдогану в 2023 году еще предстоит решить проблему высокой инфляции. The Telegraph предполагает, что для этого он может «заявить о себе» в Центральной Азии и Восточной Европе, чтобы в будущем обеспечить поставки энергоносителей, относительно недорогой импорт и укрепление своих позиций на посту президента.

В Киеве начали рассуждать о предварительных условиях переговоров

Ранее глава Турции положительно высказался насчет возобновления участия Москвы в зерновой сделки. Благодаря совместным усилиям России и Турции началось строительство газового хаба, это позволит возобновить поставки топлива в Европу.

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