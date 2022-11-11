В Китае выросла заболеваемость COVID-19

На материковой части Китая зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки выявлены 1150 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 9385 бессимптомных носителей.

Наибольшее количество заболевших - 546 подтвержденных случаев и 2461 бессимптомный - зафиксировано в южной провинции Гуандун. В провинции Хэнань - 24 подтвержденных случая и 2881 бессимптомный. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Вместе с тем заболевание коронавирусной инфекцией выявлено и в 12 регионах Китая (Пекине, Чунцине, автономном районе Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурском автономном районе, провинциях Юньнань, Шаньси, Хэйлунцзян, Ляонин, Хэбэй, Сычуань, Шаньдун, Цзянсу).

Также в стране зафиксированы 59 ввозных случаев коронавирусной инфекции и 135 ввозных случаев протекающей бессимптомно болезни.